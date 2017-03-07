106 مشروعات علمية تتنافس في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي

تقيم مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع “موهبة”، بالشراكة مع وزارة التعليم، التصفيات النهائية لأولمبياد إبداع 2017، في مركز المؤتمرات بجامعة الأميرة نورة بالرياض، خلال الفترة من 10 إلى 12 جمادى الأخرة الحالي، ويتنافس في (أولمبياد إبداع 2017)، 50 طالباً و56 طالبة من موهوبي الوطن، تقدموا بـ(106) مشروعات للفوز بجوائز الإبداع، تم تصفيتها من مشاريع قدمها أكثر من 35 ألف طالب وطالبة سجلوا في أولمبياد إبداع 2017م، من جميع إدارات التعليم من كافة مناطق المملكة (45إدارة تعليم للبنين، 45 إدارة تعليم للبنات).

ويعرض الطلاب الموهوبون مشروعاتهم يوم الخميس 10 جمادى الثاني 1438هـ، ويبدأ المحكمون الدوليون مرحلة التحكيم بين مشروعات الطلاب الموهوبين يوم الجمعة 11 جمادى الثاني 1438هـ، من الساعة الرابعة وحتى السابعة مساء، وتستمر مرحلة التحكيم في اليوم التالي السبت 12 جمادى الثاني من الثامنة وحتى الحادية عشرة صباحاً، ومن ثم تكريم الفائزين والفائزات بجوائز الأولمبياد يوم السبت في الحفل الختامي الذي يقام في الواحدة ظهراً.

ويعد أولمبياد إبداع، أبرز المشروعات المشتركة والحيوية التي تعمل “موهبة” بالتعاون مع وزارة التعليم، ويهدف الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي إلى صياغة عقل الباحث العلمي المفكر، وتنمية روح الإبداع للمشارك، وتوفير البيئة التنافسية التي تشبع اهتمام الطلاب والطالبات من أبناء الوطن، وتنمية روح الإبداع لديهم في المجالات العلمية والتقنية، إضافة إلى تطوير مواهب الطلبة عن طريق حثهم على التعلم والتطوير الذاتي عبر التنافس الشريف، والتمثيل المشرف لبلدهم في المحافل الدولية بمشاركات متميزة للمعايير والضوابط الخاصة بالمشروع، يجري تحكيمها من قَبل نخبة من الأكاديميين.

وينظم أولمبياد إبداع في شكل مسابقة علمية سنوية، تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، من خلال تقديم مشروعات علمية فردية أو جماعية، وفق معايير علمية محددة، بهدف تحديد المشروعات المتميزة لترشيحها للمراحل التنافسية الأعلى.