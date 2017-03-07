دوري أبطال أوروبا : برشلونة أمام باريس سان جرمان غداً

صراحة – فيصل القحطاني : يلتقي فريق برشلونة الإسباني مع ضيفه باريس سان جرمان الفرنسي غداً في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم .

وتلقى فريق برشلونة الخسارة من باريس برباعية نظيفة ذهابا ، ويتوجب على برشلونه الفوز بنتيجة كبيره مع المحافظة على مرماه ، ليعبر الدوي المقبل .

وفي مباراة ثانية، يستضيف فريق بوروسيا دورتموند الألماني بطل 1997 ، نظيره بنفيكا البرتغالي بطل 1961 و1962، لتعويض خسارته مباراة الذهاب بهدف وحيد ، ويدخل بوروسيا دورتموند المباراة في غياب نجميه ماريو غوتسه وماركو رويس المصاب .