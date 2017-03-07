وزير الخدمة المدنية يدشن ورشة عمل مسارات توطين الوظائف في الأجهزة الحكومية

صراحة – نواف العايد : أكد معالي وزير الخدمة المدنية الأستاذ خالد بن عبدالله العرج أهمية توطين الوظائف في الجهات الحكومية العامة بكوادر وطنية تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة، أيدها الله، وتحقيقاً لمتطلبات اهداف ومعايير رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وبرنامج الملك سلمان لتنمية الموارد البشرية بما يحقق النهضة الاقتصادية والتنموية الشاملة للمملكة.

جاء ذلك خلال افتتاح معاليه لفعاليات ورشة عمل ” مسارات التوطين ” التي عقدتها الوزارة اليوم بفندق الموفمبيك بمدينة الرياض، وذلك بحضور معالي نائب وزير الخدمة المدنية الأستاذ عبدالله بن علي الملفي ووكلاء الوزارة والوكلاء المساعدين وكبار مسؤولي الوزارة ومسؤولي الجهات الحكومية.

وتهدف هذه الورشة إلى شرح مسارات التوطين التي تقوم بها وزارة الخدمة المدنية لتوطين الوظائف بالأجهزة الحكومية العامة حيث اشتملت على خطة لسعودة الوظائف في عام (2020) على الوظائف التي يتوفر عليها مواطنين لديهم متطلبات شغلها وذلك عن طريق خطط آلية ، وبمشاركة الجهات الحكومية في الإعداد والتنفيذ والمتابعة ، بحيث لا تتأثر الخدمات المقدمة للمواطن.