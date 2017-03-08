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8 مارس, 2017   2645

بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد المرشحين لجائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة

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صراحة – نواف العايد : اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام الدراسي ١٤٣٧/ 1438هـ ، أوضح ذلك منسق جائزة التميز الأستاذ علي بن حسن المسعودي ، مبيناً أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين و المتأهلات على النحو التالي:

أولاً : قطاع البنين

فئة الإدارة والمدرسة المتميزة

الأستاذ : محمد بن سعيد بامحرم

مدرسة ثانوية الليث

فئة المرشد الطلابي المتميز

الأستاذ : أمين بن معيصب الغموي

مدرسة على بن أبي طالب الثانوية بربوع العين

الأستاذ : عبدالله بن أحمد الزهراني

مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية والمتوسطة بالمشاش

فئة المعلم المتميز

الأستاذ : هادي بن يحيى البركاتي

مدرسة ثانوية الليث

فئة الطالب المتميز

الطالب : بندر بن خالد الزبيدي

مدرسة ثانوية الليث

فئة العمل التطوعي المتميز

مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيزالمتوسطة و الثانوية بحفار

ثانياً : قطاع البنات

فئة المشرفة التربوية المتميزة

الأستاذة : صردة بنت مصرد المالكي

مشرفة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بأضم

فئة الطالبة المتميزة

الطالبة : سماح بنت عيلان بن معيلي المالكي

مدرسة الضبيعة الثانوية بأضم

بدوره بارك مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي للمرشحين و المرشحات ، متمنياً لهم كل التوفيق في المنافسة على المستوى الوطني ، وقال إن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم.

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