بالأسماء .. تعليم الليث يعتمد المرشحين لجائزة التعليم للتميز على مستوى المملكة

صراحة – نواف العايد : اعتمد مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي ، أسماء المرشحين و المرشحات للمنافسة الوطنية على مستوى المملكة في جائزة التعليم للتميز في دورتها الثامنة للعام الدراسي ١٤٣٧/ 1438هـ ، أوضح ذلك منسق جائزة التميز الأستاذ علي بن حسن المسعودي ، مبيناً أن لجان التميز بقطاعي البنين والبنات، قد قامت بفرز ملفات المرشحين والمرشحات وتقييمها و تحكيمها حسب شروط وضوابط الجائزة، وجاءت نتائج المتأهلين و المتأهلات على النحو التالي:
أولاً : قطاع البنين
فئة الإدارة والمدرسة المتميزة
الأستاذ : محمد بن سعيد بامحرم
مدرسة ثانوية الليث
فئة المرشد الطلابي المتميز
الأستاذ : أمين بن معيصب الغموي
مدرسة على بن أبي طالب الثانوية بربوع العين
الأستاذ : عبدالله بن أحمد الزهراني
مدرسة أبي ذر الغفاري الابتدائية والمتوسطة بالمشاش
فئة المعلم المتميز
الأستاذ : هادي بن يحيى البركاتي
مدرسة ثانوية الليث
فئة الطالب المتميز
الطالب : بندر بن خالد الزبيدي
مدرسة ثانوية الليث
فئة العمل التطوعي المتميز
مدرسة الأمير نايف بن عبدالعزيزالمتوسطة و الثانوية بحفار
ثانياً : قطاع البنات
فئة المشرفة التربوية المتميزة
الأستاذة : صردة بنت مصرد المالكي
مشرفة القيادة المدرسية بمكتب التعليم بأضم
فئة الطالبة المتميزة
الطالبة : سماح بنت عيلان بن معيلي المالكي
مدرسة الضبيعة الثانوية بأضم
بدوره بارك مدير التعليم بمحافظة الليث الأستاذ مرعي بن محمد البركاتي للمرشحين و المرشحات ، متمنياً لهم كل التوفيق في المنافسة على المستوى الوطني ، وقال إن جائزة التميز تعد إحدى التوجهات الرائدة لوزارة التعليم لتحفيز وتكريم العاملين في حقل التعليم للرقي بمستوى الأداء التربوي والمهني وتشجيعهم على الإبداع والتميز وتطوير قدراتهم ومهاراتهم وخبراتهم.