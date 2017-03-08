وزير الشؤون الإسلامية يوافق على ترسية مشروعات ترميم وصيانة مساجد في الشرقية

صراحة – الرياض : وافق معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز بن محمد آل الشيخ على ترسية عقود مشروعات ترميم وصيانة ونظافة عدد من المساجد والجوامع في المنطقة الشرقية بمبلغ وقدره (700ر573ر8) ثمانية ملايين وخمسمائة وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمائة ريـال . وتضمنت المشروعات – التي تم ترسيتها على عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية – ترميم جامع الملك عبدالعزيز بالدمام ، وصيانة ونظافة وتشغيل مبنى إدارة الأوقاف والمساجد بمحافظة الخبر ، وصيانة ونظافة وتشغيل (61) مسجداً وجامعاً ، ومصليين في قرية العليا .