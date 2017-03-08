حالة الطقس : سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة

صراحة – واس : توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – سماء غائمة إلى غائمة جزئياً على معظم مناطق المملكة مع فرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات ( جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ), فيما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على منطقة الرياض تمتد إلى شرق المدينة المنورة .

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة, وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف, وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.