دوريات الأمن تحكم قبضتها على أمن الرياض

صراحة – فيصل القحطانى : اوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض أنه بالاشارة الى مقاطع الفيديو المتداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي ظهر فيها مجموعه من الأشخاص يتجولون في أحد الشوارعع العامه بين المركبات محاولين فتح المركبات و الاستيلاء على ما بحوزة قائديها و مرافقيهم من متعلقات شخصيه ، و لا يٌعلم شيء عن زمان أو مكان التصوير و على الرغم من شٌح المعلومات و عدم وجود بلاغات مقيده لدى مراكز الشرطه ينطبق عليها ذات الوصف الاجرامي و انفاذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة الرياض فقد عملت الأجهزه الأمنيه مجتمعه على تحليل المقاطع و شرعت في وضع الخطط الكفيله بسرعة الإيقاع بالجناة و ضبطهم و بتوفيق من الله تمكنت الفرق الميدانية بإدارة دوريات الأمن بمنطقة الرياض من تحديد موقع التصوي بحي المرقب وسط العاصمه الرياض و إخضاعه للمراقبة الشديده و تحديد الاشتباه في خمس أشخاص ( في العقدين الثالث و الرابع من العمر / بدون هويه / يدعون أنهم يمنيو الجنسيه) و بضبطهم في كمين محكم و سماع أقوالهم أقروا بصلتهم بتلك المقاطع و امتهانهم النشل و سلب الماره في شارع الريل بحي المرقب و سرقة عدد كبير من أجهزة الهاتف الجوال و المحافظ الشخصيه و تصريف المسروقات من خلال بيعها على محال بيع الكماليات بحي البطحاء ، حيث جرى الانتقال برفقتهم للدلاله على تلك المحال و ضبط شركائهم في تصريف المسروقات ( وافدان من الجنسيه البنجلاديشيه في العقد الرابع من العمر ) اقرا بشراء اجهزة الهاتف الجوال من المتهمين بأثمان بخسه لعلمهما أن تلك الأجهزه مسروقه ، كما تم ضبط و تحريز عدد 115 جهاز جوال متنوع حديث.

وتم تسليم جميع أطراف البلاغ و المضبوطات لمركز شرطة البطحاء رهن التحقق من صلتهم بالقضايا المشابهه المقيده ضد مجهول و إشعار فرع هيئة التحقيق و الادعاء العام بمنطقة الرياض لإكمال اللازم بحقهم حسب الاختصاص.