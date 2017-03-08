الجمارك السعودية ولجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض يعقدان اجتماعاً مشتركاً

صراحة-الرياض:عقدت مصلحة الجمارك العامة بمقرها يوم الثلاثاء الموافق 1438/6/8هـ اجتماعاً مع اللجنة الوطنية للتخليص الجمركي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض وذلك برئاسة سعادة الأستاذ أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلف، وبحضور سعادة الأستاذ سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة، وبمشاركة مسؤولي الجمارك السعودية.



ونوّه مدير عام الجمارك في بداية الاجتماع بالتعاون البنّاء والمستمر بين الجمارك السعودية ولجنة التخليص الجمركي، مبيناً أن اللجنة تُعد من أهم شركاء الجمارك السعودية في العمل الجمركي نظير دورها المهم في تحقيق أهداف الجمارك السعودية، وأضاف سعادته: نهدف من خلال عقد هذا الاجتماع إلى مناقشة أي معوقات أو ملاحظات قد تطرأ على العمل الجمركي في كافة المنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية، وأيضًا لطرح المقترحات والحلول التي من شأنها أن تُساهم في انسيابية حركة الواردات والصادرات الأمر الذي يُساهم أيضًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في برنامج التحوّل الوطني 2020

من جانبه قدّم سعادة الأستاذ سعد العجلان رئيس اللجنة التجارية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض شكره وتقدير لسعادة مدير عام الجمارك على مبادرته وتجاوبه مع اللجنة لعقد هذا الاجتماع، مبينّا أن الجمارك السعودية واللجنة يسعون إلى بحث أوجه التعاون فيما يتعلق بالعمل الجمركي وسبل تعزيزها، مؤكدًا أن الغرفة التجارية تحرص دائمًا على مد جسور التواصل مع شركائها من القطاعات الحكومية.

كما أكد الأستاذ خالد الظافر رئيس لجنة التخليص الجمركي بالغرفة التجارية بالرياض أن المخلصين الجمركيين سوف يكونوا عونًا وأداة فاعلة في تطوير وتطبيق الإجراءات الجمركية مما يُساعد في تسهيل التجارة الأمر الذي يحقق أثرًا إيجابيًا على المستهلك.