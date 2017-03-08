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8 مارس, 2017   2415

محاضرات دعوية في العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش غدًا

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صراحة-واس:تنظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظات العارضة وأحد المسارحة وأبوعريش ـ القسم النسائي ـ, بمنطقة جازان غدًا عقب صلاة المغرب, محاضرات دعوية, وذلك ضمن البرامج والمحاضرات الدعوية التي تنفذها المكاتب التعاونية خلال العام الحالي .
ففي محافظة العارضة ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات غدًا، محاضرة بعنوان “من ثمرات الإيمان “، يُقدمها حسن بن عبدالله الجليل، وذلك بجامع منصور الراجحي بالمحافظة, كما ينظم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أحد المسارحة محاضرة بعنوان “إنما الأعمال بالنيات” يُقدمها محمد بن زيد المدخلي، وذلك بجامع قرية المصقع بالمحافظة .
فيما ينظم القسم النسائي بالمكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة أبوعريش محاضرتين: الأولى بعنوان “أثر السجود”، تُقدمها زهور شماخي، وذلك بمصلّى النساء بجامع القبب، والمحاضرة الثانية بعنوان “اهدنا الصراط المستقيم” وتُقدمها نوره العطاس، بجامع الرفاعية بالمحافظة .

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