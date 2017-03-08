وزارة الصحة : بدء العمل في المراكز الصحية المناوبة بمكة المكرمة

صراحة-مكة المكرمة:أطلقت صحة مكة المكرمة المرحلة الأولى من تشغيل المراكز الصحية المناوبة ” ولمدة 24 ساعة ” عمل حيث بدأت بمركزي الكعكية والنوارية، بالإضافة إلى وضع الخطة التنفيذية لتشغيل جداول العيادات تدريجياً بنسبة 25% من المراكز الصحية العاملة، ولمدة(16)ساعة على أن تبدأ بعيادات الأسنان ثم الحوامل ثم التطعيمات، كذلك تشغيل (10) مراكز صحية لمدة (16) ساعة عمل من أبرزها مركز صحي الجموم ومركز صحي خليص ومركز صحي مدركة ومركز صحي الزاهر .

وأضافت أن جميع المراكز الصحية بالمنطقة سوف تشارك في جدول المناوبات لتلك المراكز حيث يتم تكليف (طبيب، طبيبة ، صيدلي، ممرض، ممرضه، إداري، رجل أمن) وذلك خلال الفترة المسائية (12 مساءً -8 صباحاً) على أن تكون تلك المراكز الصحية مزودة بجميع الإحتياجات الطبية والإسعافية للتعامل مع أي حالة مرضية تصل للمركز .

وحرصت (الصحة) على البدء بتطوير شامل للمراكز الصحية حتى يسهل خدمة المرضى والمراجعين بشكل راقي ومميز، على أن تكون بداية مشروع التطوير مع أربع مراكز في مكة المكرمة وهي : مركز صحي كدي والهجرة ، مركز صحي الزاهر ، مركز صحي حدا ، مركز صحي الشرائع (2) كما سيتم تطبيق برامج الجودة على مركزي الشرايع (7) وكدي والهجرة ومن ثم تطبيقها بخطة مجدولة لتشمل باقي مراكز مكة المكرمة في القريب العاجل .