الحملة الوطنية السعودية تواصل تقديم مساعداتها للأشقاء اللاجئين السوريين في مخيم الزعتري

صراحة-الرياض:واصل مكتب الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سوريا توزيع المساعدات الإغاثية والمتمثلة بأطقم الأواني المنزلية وحقيبة العناية الشخصية والتمر، على الاشقاء اللاجئين السوريين في كل من محافظات المفرق والزرقاء وإربد في المملكة الأردنية ، حيث استفاد من هذه المساعدات 1231 أسرة، وذلك خلال المحطات 93 و 94 و 95 على التوالي.

وأوضح المدير الإقليمي للحملة الوطنية السعودية الدكتور بدر بن عبد الرحمن السمحان، أن الحملة الوطنية السعودية ومن خلال مكاتبها المنتشرة في دول الجوار السوري تسعى لإيصال المساعدات الإغاثية لكافة الشرائح من الأشقاء اللاجئين السوريين، مؤكدا أن الحملة مستمرة في تقديم محطاتها على الاشقاء النازحين واللاجئين السوريين في كل من الأردن ولبنان وتركيا، إضافة إلى الداخل السوري.

وأبان أن الحملة الوطنية السعودية استحدثت برنامجين أخريين إضافةً لبرنامجها الغذائي (شقيقي غذاؤك صحي )، وهما (شقيقي سفرتك هنية) و (شقيقي صحتك غالية )، وذلك لتلبي احتياجات الأسر السورية في الظروف الصعبة التي يمرون بها .