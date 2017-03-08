بمستشفى الولادة بنجران .. عملية جراحية ناجحة تنهي معاناة رضيعة من تشوه خلقي نادر

صراحة-نجران:تمكن فريق طبي بمستشفى الولادة والأطفال بنجران من إجراء جراحة دقيقة لطفلة مولودة عمرها يومين تعاني من إلتصاق علوي ما بين اللسان وسقف الحلق وتشوه خلقي نادر يعيق الرضاعة الطبيعية .

وكانت الطفلة قد ولدت بمستشفى نجران العام وعمرها يومين ولا تستطيع الرضاعة وتم استشارة استشاري جراحة الأطفال بمستشفى الولادة والأطفال الذي شخص الحالة وقرر نقلها إلى مستشفى الولادة والأطفال لإجراء الجراحة حيث تم بحمد الله إجراء عمليه فصل اللسان عن سقف الحلق و تجميل اللسان بنجاح ولله الحمد ، والطفلة حالتها العامة جيدة بفضل الله بعد أن بدأت الرضاعة الطبيعية .