التسجيل | نسيت كلمة المرور
تسجيل الدخول
الرئيسية >> المحليات >> “العمل”: الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) تمكن المنشآت من إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية قبل طلب الاستقدام
8 مارس, 2017   2668

“العمل”: الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات) تمكن المنشآت من إيجاد الفرص الوظيفية للكوادر الوطنية قبل طلب الاستقدام

download (77)

 

صراحة-الرياض:أوضحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن إلزام منشآت القطاع الخاص بعرض جميع الإعلانات الوظيفية على البوابة الوطنية للعمل (طاقات)، يأتي تطبيقاً لمبدأ كون الفرص الوظيفية متاحة للسعوديين والسعوديات أولاً.
وأشارت الوزارة إلى أنها راعت مستجدات سوق العمل وبدأت في تعديل مسار طلبات الاستقدام من الخارج، ليتمكن الكادر الوطني من الاطلاع على الفرص الوظيفية التي تطرحها المنشآت.
وبينت الوزارة أن خيار طلب الاستقدام متاح لجميع المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكبيرة والعملاقة في المهن التي لا يتقدم عليها سعوديون أو سعوديات.

عدد التعليقات (0)

لا يوجد تعليقات

أضف تعليقك

جميع الحقوق محفوظة © 2017 صحيفة صراحة الالكترونية
برمجة و تصميم : YeMeNi AnA