( # 24 ساعة_توفير) تبرز عدة نصائح لتوفير استهلاك الطاقة في المنزل

صراحة-الرياض:حثت حملة ( # 24 ساعة_توفير) المستهلكين على العمل بالسلوكيات الصحيحة لاستخدام الأجهزة الكهربائية في المنزل بشكل موفر للطاقة.

وأوصت الحملة التي أطلقها المركز السعودي لكفاءة الطاقة بعدد من النصائح التي من شأنها توفير الطاقة الكهربائية للثلاجات والمجمدات ( الفريزر ) ، ومنها:

1- شراء الأجهزة التي تضم نجوم أكثر في “بطاقة كفاءة الطاقة” ؛ لأنه كلما زاد عدد النجوم زادت كفاءة الجهاز في استهلاك الطاقة الكهربائية.

2- ترك مسافة خلف الثلاجات والمجمدات من 10-15 سم لزيادة مجالاً لتهوية لأنابيب التبريد والضاغط مما يسهم في تقليل استهلاك الكهرباء. وينصح كذلك بترك مسافات عن اليمين واليسار لا تقل عن 5 سم.

3- الحرص على إغلاق الثلاجة بإحكام مع الحرص على سلامة الإطار العازل لأبواب الثلاجات والمجمدات، وذلك للتقليل من تسرب البرودة إلى الخارج أو الهواء الساخن لداخل الثلاجة.

4- وضع الثلاجة في مكان بارد في المطبخ وتجنب وضعها في المواقع الحارة (مثل: المعرضة لضوء الشمس أو بالقرب من الفرن).

5- عدم وضع الغذاء الساخن أو الدافئ في الثلاجة، ومن الأفضل تركه حتى يبرد وذلك قبل وضعه في الثلاجة، حتى لا نخسر طاقة تبريد غير ضرورية.

6- ضبط درجة الحرارة (الثرموستات) على (2 إلى 4) درجات مئوية للثلاجة، وحوالي (- 18 إلى – 20) درجة مئوية للمجمدات يحافظ على المأكولات طازجة وصحية، ويقلل من استهلاك الطاقة.

وفيما يخص الغسالات قالت الحملة ، إن هناك عدة نصائح تسهم في التوفير في استهلاكها للطاقة، ومنها:

1. اختيار الغسالة ذات الحجم المناسب لتفادي استهلاك طاقة أكبر بغير حاجة.

3. تحديد أوقات الغسيل في الصيف لتكون خارج أوقات الذروة(1م-5م).

4. الاستفادة من خصائص الغسالة (مثل: الغسيل السريع والغسيل الاقتصادي)

5. عدم تسخين الماء البارد عند غسل الملابس لتوفير حوالي 30% من طاقة دورة الغسيل.

6. الاستفادة من الهواء والشمس لتجفيف الملابس.