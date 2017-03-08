أمير منطقة مكة المكرمة يرعى غداً احتفاء جامعة أم القرى بتخريج 7335 طالباً هذا العام

صراحة-مكة المكرمة:يرعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة غداً الخميس, حفل تخريج الدفعة الـ 65 من طلاب جامعة أم القرى للعام الدراسي 1437 /1438هـ البالغ عددهم 7335 طالباً، في المراحل الجامعية كافة، وذلك بقاعة الملك سعود في المدينة الجامعية بالعابدية.

وبهذه المناسبة هنأ معالي مدير الجامعة الدكتور بكري بن معتوق عساس, الطلبة الخريجين, متمنيا لهم التوفيق والسداد في حياتهم العملية القادمة وخدمة وطنهم وأمتهم .

وثمن معاليه رعاية واهتمام سمو أمير منطقة مكة المكرمة بخريجي الجامعة , مبيناً أن هذه الدفعة تمثل أعلى نسبة من الخريجين في تاريخ الجامعة بمقراتها بمكة المكرمة وفروعها في محافظات الجموم والليث وأضم والقنفذة .

وبين الدكتور عساس, أن الجامعة تضم 35 كلية ومعهداً علمياً وعمادات مساندة, و119 قسما علميا تحتوي على 215 تخصصاً علمياً ونظريا وطبياً، مشيرا إلى أن جميع البرامج التي تقدمها الجامعة تفوق عن 550 برنامجاً، متمنياً أن تسهم في سد احتياجات المجتمع ومتطلبات خطط التنمية وفق رؤية المملكة 2030م .

يذكر أن خريجي الدفعة 65 منهم 6222 خريجاً بدرجة البكالوريوس، و 696 خريجاً من برنامج الدبلوم ،و 239 خريجاً بدرجة الماجستير ً، و47 خريجاً بدرجة الدكتوراة .