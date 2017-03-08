فريق مركز الملك سلمان للإغاثة يتفقد سير برامجه المخصصة للاجئين اليمنيين والعائدين الصوماليين من اليمن

صراحة-الرياض:يتفقد فريق من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية, سير المشروعات التي يمولها في الصومال من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية.

وتهدف المشروعات التي يمولها وينفذها المركز, إلى توفير فرص العمل والاندماج للعائدين الصوماليين من اليمن، وكذلك توفير المأوى والحماية والرعاية التعليمية والصحية للاجئين اليمنيين، حيث يتوقع أن يستفيد من المشروعات 12 ألف فرد مباشر و 30 ألف آخرين غير مباشرين.

ووقف الفريق على مقر اللاجئين اليمنيين وما يقدم لهم من خدمات، واطلع على الإجراءات المقدمة للعائدين الصوماليين من اليمن ، كما التقى الفريق خلال الجولة عددًا من المسؤولين .

يذكر أن باخرة ثالثة تقل 118 صوماليا عائدا من اليمن وصلت إلى ميناء بربره بالصومال أمس الأول, قادمة من عدن .