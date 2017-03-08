المركز الوطني للوثائق والمحفوظات يشارك في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017

صراحة-الرياض:يشارك المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وللمرة الأولى, في فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2017م, الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام في الفترة من 9- 19 جمادى الآخرة 1438هـ.

ويقدم المركز, في جناحه العديد من اللوائح والأنظمة التي صدرت عن الأجهزة الحكومية وتعديلاتها من أجل خدمة الباحثين والدارسين والمهتمين في هذا المجال, كما يعرض المركز في جناحه أصولاً وصوراً ضوئية لعددٍ من الوثائق التاريخية المشتملة على نظام العلم السعودي وجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وغيرها ومن الوثائق التي تجذب اهتمام زوار المعرض.

كما يتضمن جناح المركز, عرضاً مرئياً عن اللوائح والأنظمة التي أصدرها والمعمول بها في المملكة التي تعني بتنظيم العمل الوثائقي في الأجهزة الحكومية مثل السياسة العامة للوثائق، ولائحة ائتلاف الوثائق ولائحة التعامل مع الوثائق السرية وغيرها من اللوائح.

يذكر أن مشاركة المركز الوطني للوثائق والمحفوظات, تأتي في إطار الجهود الحثيثة التي يبذلها المركز للمشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة الثقافية تحقيقاً لأهداف المركز والمتمثلة في طباعة ونشر الأنظمة واللوائح والمشاركة في الفعاليات ومعارض الكتب التي تنظمها الجهات الحكومية في المملكة, ونشر الوعي الوثائقي بين أفراد المجتمع.