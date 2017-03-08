أمانة العاصمة المقدسة تشدد الرقابة على الباعة الجائلين والمفترشين

صراحة-مكة المكرمة:نفذت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بالإدارة العامة لصحة البيئة اليوم, حملة رقابية ميدانية على الباعة المتجولين, وقامت بعمل مسح كامل لعدد من المواقع التي تشهد تجمعات الباعة الجائلة بحي العزيزية بالطرقات والساحات العامة بهدف إزالة التلوث البيئي والبصري والقضاء على ظاهرة الافتراش والبيع العشوائي .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لصحة البيئة منصور بن سعيد بالبيد, أن الباعة الجائلين يمارسون البيع العشوائي والافتراش للمواد الغذائية, وبعض السلع التجارية التي تكون معرّضة لأشعة الشمس وتقلبات الأجواء والغبار ولافتقادها ضوابط الحفظ والتخزين والنقل ومجهولة المصدر, داعياً المواطنين والمقيمين إلى عدم التعامل مع هؤلاء الباعة المخالفين وعدم شراء الأطعمة المكشوفة حفاظا على صحتهم والإبلاغ فورا عن هذه الظواهر على عمليات الأمانة 940.

وأكد بالبيد أن فرق الأمانة تقوم بتطبيق الجزاءات البلدية واتخاذ جميع الإجراءات حيال المخالفين للقضاء على هذه التجاوزات .

من جانبه بين رئيس لجنة متابعة المباسط المخالفة فهد عسيري, أن اللجنة صادرت خلال تكثيف جولاتها على المباسط العشوائية للمفترشين أمام المجمعات التجارية بمنطقة العزيزية, مأكولات فاسدة من المعجنات والحلويات تقدر بـ340 كيلو جرام وتم إتلافها وفق الطرق المتبعة, إضافة إلى مصادرة 1850 قطعه من الإكسسوارات والملابس الجاهزة والعاب الأطفال والخردوات, وتم إعداد المحاضر بحق المخالفين وتسليم المضبوطات لبلدية العزيزية لاتخاذ اللازم .

وأكد عسيري حرص الأمانة على مواصلة الحملات الرقابية الميدانية على الأسواق والمحال التجارية والشوارع لتوفير البيئة الصحية الملائمة للمواطنين والمقيمين والحفاظ على المظهر الحضاري للعاصمة المقدسة .