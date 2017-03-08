وكيل إمارة تبوك يدشن فعاليات أسبوع المرور الخليجي بالمنطقة الأحد القادم

صراحة-تبوك:يدشن وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبد الله الحقباني الأحد المقبل، فعاليات أسبوع المرور الخليجي الموحد لعام 1438- 2017 , وتدشين المعرض المصاحب له تحت شعار ” حياتك أمانة ” وذلك بمتنزه الأمير فهد بن سلطان بتبوك

وبين مدير إدارة مرور منطقة تبوك العقيد محمد بن عبدالله العتيق,أن الإدارة أكملت استعداداتها للمشاركة في فعاليات الأسبوع المروري، وذلك بإقامة معرض تعريفي توعوي يشمل أخطار الحوادث المرورية والإسهامات الفاعلة للقضاء على الظواهر السلبية التي يرتكبها بعض قائدي المركبات ومستخدمي الطرق.

وأوضح أن المعرض سيركز على توعية الشباب، عب ندوات وإعداد رسائل توجيهية وتوعوية خلال مواقع التواصل الاجتماعي ، وتوزيع المطبوعات، لافتاً إلى أن المعرض سينظم فعاليات صباحية تستهدف طلاب المدارس والجامعات بالتنسيق مع إدارة التعليم ، وإدارة جامعة تبوك , وجامعة فهد بن سلطان, وكليات التقنية للتعرف على وسائل السلامة ، والاطلاع على برامج المحاضرات التي ستقام في المعرض،فضلاً عن اتاحة الفرصة للأسر و العوائل لزيارة المعرض في الفترة المائية .

وأضاف أن الهدف من الأسبوع المروري هو نشر الوعي والثقافة المرورية للحد من المخالفات ومعالجة السلوكيات المرورية الخاطئة فضلاً عن تعزيز الجوانب الإيجابية الموجود بين فئات المجتمع , منوهاً بجهود الإدارات الحكومية التي أنهت استعداداتها للمشاركة في المعرض