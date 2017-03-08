توقيع مذكرة تفاهم بين كل من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة اي بي ام

صراحة-الرياض:وقعت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وشركة “اي بي ام” اليوم مذكرة تفاهم للعمل سوياً لتعزيز البرامج التعاونية بمستوى متقدم تقوم الشركة بموجبها بتدريب وتأهيل ما يقارب 38,000 فردا خلال السنوات الأربع القادمة، من خلال 30 مؤسسة تعليمية جديدة، كما يتوقع أيضاً وبحلول العام 2020م حصول 19,000 متدرب على شهادات معتمدة.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم إنها قامت بذلك تماشياً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030م وتحقيقاً لبرنامج التحول الوطني 2020م الداعي الى دعم اقتصاد المملكة، والرقي به، وتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وبناء المواهب الوطنية إلى تنظيم شراكات مع العديد من الجهات لتحقيق أهدافها ومبادراتها، وإدراكاً منها بأهمية دور الكوادر البشرية المتخصصة في دفع عجلة التحول الرقمي على المستوى الوطني.

وأشارت إلى أنها حددّت ضمن برنامج التحول الوطني، أحد برامج “رؤية المملكة 2030″، تحدّي “نقص رأس المال البشري المتخصص وضعف مهارات المستخدمين في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات” كأحد أبرز التحديات التي يجب العمل على معالجها، ووضعت لهذا التحدي (5) مبادرات تشرف على تنفيذها الوزارة، منها (3) مبادرات تعنى بتدريب وتأهيل وتوظيف المهنيين والخبراء في الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبين معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن إبراهيم السويل أن القطاع الخاص بالمملكة يعد شريكاً اساسياً في نمو وتطور القطاع، مشيراً إلى أن الاتفاقية وغيرها من الاتفاقيات التي تم إبرامها، تأتي ضمن البرامج التي حددتها الوزارة فيما يختص ببرنامج “التحول الوطني 2020” .

من جانبه أكد مدير عام الشركة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا تكريم التهامي التزام الشركة بتنمية المواهب الشابة وتجهيزها لسوق العمل، مشيداً بمبادرة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في دعم رأس المال البشري وتنمية الموارد البشرية.