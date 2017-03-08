الصحة : 1521490 تلقوا الخدمة الطبية في مستشفيات بيشة

صراحة-الرياض:قدمت وزارة الصحة بفرعها في محافظة بيشة خدماتها العلاجية والإسعافية لـ (1521490) مراجعا خلال العام الماضي ، حيث بلغ عدد المراجعين في العيادات الخارجية (162707) وراجع أقسام الطوارئ في نفس الفترة (372232) وأجريت عمليات جراحية لـ (2542) مريضا .

وبلغت حالات الولادة (3741) ولادة ,كما بلغت إجمالي الفحوص المخبرية (885414) فحصا .وفحوص الأشعة التي أجريت في المستشفيات بلغت (94854) فحصا .

يشار إلى أن عدد المستشفيات التابعة لصحة بيشة تبلغ 7 مستشفيات ويعد مستشفى الملك عبدالله ببيشه هو المستشفى المرجعي لمستشفيات (تثليث – العلايا – تبالة – البشائر – ترج – النقاهة والصحة النفسية )