مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 6970.84 نقطة

صراحة – محمد المحسن : أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 22.29 نقطة ليقفل عند مستوى 6970.84 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 149 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 85 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 31 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات الجزيرة ريت, ومكة, وجبسكو, والمصافي, والرياض ريت الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات الطباعة والتغليف, وتهامة, والأبحاث والتسويق, وسوليدرتي تكافل, وجازادكو, فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.17% و 3.38% .

فيما كانت أسهم شركات الأنماء, والرياض ريت, ودار الأركان, والجزيرة ريت, والطباعة والتغليف هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, والرياض ريت, والجزيرة ريت, والطيار هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 3.36 نقطة ليقفل عند مستوى 5767.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 33 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم تقاسمتها 1366 صفقة.

وكانت أسهم شركات العمران, وريدان , والتطويرية الغذائية الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات بحر العرب, وباعظيم, الصمعاني, وأبو معطي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات.

فيما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, وباعظيم, والتطويرية الغذائية هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات بحر العرب, وأبو معطي, والعمران, والتطويرية الغذائية, وباعظيم هي الأكثر نشاطا في القيمة.