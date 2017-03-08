نائب خادم الحرمين الشريفين يصل إلى المدينة المنورة

صراحة – خالد الحسين : وصل بحفظ الله ورعايته نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى المدينة المنورة اليوم ليرعى ـ حفظه الله ـ الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن 87).

وكان في استقبال نائب خادم الحرمين الشريفين لدى وصوله مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، ومعالي نائب رئيس الاستخبارات العامة الفريق أول ركن يوسف الإدريسي، ومعالي مدير الأمن العام الفريق عثمان بن ناصر المحرج، ومعالي قائد قوات الطوارئ الخاصة الفريق خالد قرار الحربي، ومعالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد العمري، وعدد من أصحاب المعالي والمشائخ وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين وجمعاً من المواطنين.

وقد وصل بمعية نائب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي مستشار سمو وزير الداخلية الدكتور ساعد العرابي الحارثي، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان.

وكان نائب خادم الحرمين الشريفين قد غادر الرياض في وقت سابق اليوم.

حفظ الله نائب خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.