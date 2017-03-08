الدكتور العفيص يطلع على فصول الموهوبين بتعليم مكة المكرمة

صراحة – نواف العايد : عبر مدير عام الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التعليم الدكتور عبدالله العفيص عن سروره بما شاهده في ورش عمل البرنامج الوزاري الإثراء الشامل للموهوبين وفق تعليم stem الذي تستضيفه الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة وماشاهده من تجهيزات وبيئة محفزة في مدرسة البلد الأمين للموهوبين بتعليم مكة .

جاء ذلك أثناء زيارته لمدرسة البلد الأمين، واطلاعه على فصول الموهوبين، مشيرا إلى أن هذا البرنامج يهدف لتقديم خدمات ورعاية استثنائية وخاصة تناسب الطلبة والطالبات الموهوبين والموهوبات من خلال فصول الموهوبين، وهذه إحدى تطلعات مشاريع وزارة التعليم لرعاية الطلبة والطالبات الموهوبين والموهوبات.

وقال :” نتطلع كذلك للتأهيل المتخصص والمتقدم للمعلمين والمعلمات الذين يقومون بتقديم هذه البرامج والرعاية للطلبة والطالبات الموهوبين والموهوبات ملمحاً لوجود مبادرات كبيرة وكثيرة تختص بهذا المجال”.