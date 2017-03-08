غرفة الأحساء تطلق نسخة مطورة من برنامج دبلوم إدارة الأعمال للنساء

صراحة – خالد الحسين : تطلق غرفة الأحساء ممثلة في إدارة التدريب وتوطين الوظائف يوم الأحد القادم برنامج دبلوم إدارة الأعمال للنساء في نسخة جديدة ومطورة لمدة شهرين بمعدل ثلاثة أيام اسبوعياً ، وذلك في مقر الغرفة الرئيسي.

ويهدف برنامج الدبلوم إلى الإعداد العلمي والتطبيقي المتخصص لخطط العمل بأنواعها على مستوى المؤسسات أو الإدارات ، وذلك من خلال إكسابهن الخبرات والمهارات العلمية وتزويدهن بالمهارات الإدارية والسلوكية المتخصصة في مجال تخطيط الموارد البشرية والنظم وتطوير الأساليب الإدارية الفعالة والمهارات المطلوبة للوصول إلى التميز والجودة في العملية الإدارية .

وأوضح أمين عام الغرفة عبدالله النشوان أن برنامج الدبلوم يأتي ضمن سلسلة البرامج التدريبية المستمرة التي تنفذها الغرفة بهدف ترقية وتطوير الأداء المهني والإنتاجي لقوى العمل الوطني، وذلك من خلال تدريب وتأهيل المتدربات في مجال تخصص إدارة الأعمال التي تؤدي إلى نجاح الشركات والمؤسسات مع التركيز على ممارسة الإدارة في البيئة المحلية، مشيراً إلى أن محاور البرنامج تشتمل على التعريف بمفهوم إدارة الأعمال، وبمفاهيم وأساليب التخطيط الإداري، التدريب على إعداد وكتابة خطط العمل السنوية ويستهدف البرنامج المديرات والعاملات التي تتطلب طبيعة عملهن تنمية قدراتهم على القيادة في القطاعين العام والخاص، وجميع شاغلي الوظائف القيادية الوسطى، وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذين يرغبون بالاستمرار والتوسع، والمرشحون لمناصب إدارية بالإضافة إلى كل الراغبين والمهتمين في هذا المجال