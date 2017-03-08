“أرامكو” توقع مذكرة لإنشاء هياكل بحرية في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية

صراحة – نواف العايد : وقعت أرامكو السعودية اليوم مذكرة تفاهم مع شركة ماكديرموت إنترناشيونال لإقامة مشروع في مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية في مدينة رأس الخير، لتقديم خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب المتكاملة للمنصات البحرية ليخدم مشاريع النفط والغاز التطويرية في الأسواق الأخذة في النمو التي تعمل فيها شركة ماكديرموت في الشرق الأوسط والمناطق الإقليمية الأخرى.

وقالت أرامكو في بيان صحفي اليوم :” إن المشروع يأتي في إطار خطة توسيع قاعدة سلسلة التوريد المحلية الخاصة بها، مما يسهم في رفع مستويات مرونة الشركة، وفي الوقت نفسه دفع عجلة النمو وتطوير الثروة البشرية، إضافة إلى إيجاد فرص عمل جديدة في المملكة دعمًا لأهداف رؤية 2030″.

ويهدف المشروع إلى إقامة مجمع عالمي المستوى لتوفير خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب في القطاع البحري في عموم منطقة الشرق الأوسط والأسواق الإقليمية، استنادًا إلى العلاقات القائمة بين أرامكو السعودية وشركة ماكديرموت إنترناشيونال لتوطين هذا الجزء من سلسلة التوريد مما سيسهم في تعزيز الكفاءة، وزيادة حجم المحتوى المحلي، وتصدير السلع والخدمات في قطاع الطاقة، وتنمية اقتصاد المملكة.

وتركز المبادئ التجارية الأساسية للمشروع على النقل الاستراتيجي والمرحلي لأعمال شركة ماكديرموت إنترناشيونال في المنطقة إلى مدينة رأس الخير وفق جدول زمني مقرر، بما في ذلك بناء مجمع جديد للتصنيع والخدمات البحرية، ومن المتوقع أن يضم مجموعة من أحدث المرافق، مع التوجه لرفع معدلات التشغيل الآلي وتحسين مستويات التصميم، وزيادة معدلات السعودة من إجمالي عدد الموظفين في جميع المجالات الوظيفية، وما يرتبط بذلك من زيادة الأنشطة التدريبية وتنمية الكفاءات في المملكة، ودعم توطين سلسلة التوريد إلى أقصى حد ممكن، بما في ذلك تطوير الموردين لزيادة إتاحة المحتوى المحلي وتعزيز التنويع الاقتصادي في المملكة.

يذكر أن أرامكو السعودية قدّمت منذ تأسيسها إسهامات عظيمة ومتواصلة لتنمية اقتصاد المملكة، وبرهنت مع مرور السنين على التزامها الراسخ بدعم تطوير الصناعات الجديدة في المملكة من خلال المساعدة على جذب وإقامة الصناعات ذات الصلة بقطاع الطاقة والقادرة على المنافسة عالميًا والعمل على تعزيزها والارتقاء بها، بالإضافة إلى إيجاد فرص عمل كبيرة للكوادر الوطنية.

وفي هذا الإطار تجسد شركة خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب مثالًا حيًا على هذه الجهود بما يعود بالنفع المتبادل على أرامكو السعودية وشركة ماكديرموت إنترناشيونال والمملكة من خلال تقديم قيمة اقتصادية مستدامة.

وتعد شركة ماكديرموت إنترناشيونال واحدة من الشركات الرائدة في مجال خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب المتكاملة للمشاريع التطويرية البحرية على مستوى العالم، حيث تمتد خبرتها لأكثر من 55 عامًا في المنطقة والعمل مع أرامكو السعودية، وكان اختيارها ثمرة عملية التقييم الدقيقة التي أعقبت مرحلة المفاوضات الموسعة مع العديد من الشركات العالمية العاملة في مجال خدمات الهندسة والشراء والإنشاء والتركيب.