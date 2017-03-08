هيئة الاتصالات: 48 مليون اشتراك في خدمات الاتصالات المتنقلة بنهاية 2016

صراحة – فيصل القحطاني : أوضحت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات أن عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة بلغت حوالي 48 مليون اشتراك، وعدد الخطوط العاملة للهاتف الثابت بلغت حوالي 3.5 مليون خط، في حين أن الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل قد بلغت حوالي 24 مليون اشتراك، وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة حوالي 3.29 مليون, التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، بالإضافة إلى الألياف البصرية، والخطوط السلكية الأخرى.

جاء ذلك في العدد الثامن والعشرين من نشرة الهيئة الإلكترونية المعنية برصد أهم مستجدات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بنهاية العام 2016, حيث قدرت الهيئة في نشرتها عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة حالياً بحوالي 24 مليون مُستخدم، وسعات الربط الدولي للإنترنت لعام 2016م بلغت 3185 جيجا بت/ثانية بنسبة زيادة مقدارها 114% ؛ مُقارنةً بـ 1484 جيجا بت/ثانية في عام 2015م.

كما تضمنت النشرة إجمالي الإيرادات المباشرة التي حققتها شركات الاتصالات من عملياتها في المملكة بحوالي 72 مليار ريال، فيما قدرت الهيئة حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة بحوالي 130 مليار ريـال، وكذلك قدرت إسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي (6%) بالإضافة إلى تقديرها لإسهام قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في إجمالي الناتج المحلي -غير النفطي- بحدود (10%).