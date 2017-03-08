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8 مارس, 2017   3174

إزالة ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من التعديات بمنطقة عسير

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صراحة – محمد المحسن : أزالت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة الخدمات وإدارتي الرخص والرقابة الشاملة والمساحة اليوم، ما يزيد على 10 آلاف متر مربع من التعديات تمثل إحداثات في 16 قطعة على مجرى وادي المنسك بأبها.
ووقف أمين منطقة عسير صالح بن عبدالله القاضي ميدانيا على أعمال الإزالة، التي ساندتها الجهات الأمنية ، ومشاركة الشركة السعودية للكهرباء ، مؤكدا استمرار إزالة كافة التعديات التي تعترض الأودية ومجاري الأودية .
وأوضح مدير إدارة الرخص والرقابة الشاملة بالأمانة المهندس عبدالعزيز الرمثي ، أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، القاضية بالوقوف بحزم ضد المعتدين على بطون الأودية ومجاري السيول وإزالة أي تعديات أحدثوها ، قامت فرق الأمانة، بإزالة تلك التعديات التي تسببت في تضييق مجرى الوادي، واشتملت على أحواش وغرف خارجية وحدائق منزلية ومزارع بمساحات متنوعة، مشيدا بدور الشركة السعودية للكهرباء في تعجيل إزاحة العدادات وتعديل المسارات الهوائية للأعمدة التي تعترض أماكن الإزالة .
وأضاف الرمثي أنه تم التنسيق مع المواطنين واستدعاء جميع المخالفين وإنذارهم مسبقا، مبينا أنه سبق عمليات الإزالة رفع جميع المواقع هندسيا عبر عدة لجان مختلفة.

 

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