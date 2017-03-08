تعليم الجوف يعلن أسماء المرشحين لجائزة “تميز”

صراحة – خالد الحسين : أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارة الجودة الشاملة ، أسماء المرشحين والمرشحات لجائزة وزارة التعليم للتميز “تميز” في دورتها الثامنة 1437/1438هـ.

وترشحت لفئة الإدارة والمدرسة مدرسة العمرية الثانوية الأهلية بسكاكا ، ولفئة القائد فواز بن نايف العويضة ، ولفئة المشرفة التربوية صباح بنت هليل فارس الرويلي من مكتب التعليم بسكاكا “بنات”، ولفئة المعلم حمدان بن خالد حويل الرويلي من مدرسة أندلس الجوف الابتدائية الأهلية بسكاكا، ووداد بنت ناصر محيميس الخالدي من مدرسة العشرون الابتدائية بسكاكا، وعيدة بنت عطالله بشير الفهيقي من مدرسة الرابعة عشر المتوسطة بسكاكا، ولفئة الطالب رازان بنت سعد مطلب الدهاش من مدرسة الثانية الثانوية بدومة الجندل، ولفئة العمل التطوعي مدرسة الخامسة الابتدائية بدومة الجندل والقائدة نوير بنت صالح عبدالله الغفيلي.

وتمنى المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف فواز بن صالح السالم التوفيق للمرشحين والمرشحات من “تعليم الجوف” للفوز في الجائزة .