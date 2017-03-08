فريق عمل وزارات الصحة بدول مجلس التعاون يعقد اجتماعه الاول

صراحة – نواف العايد : بدأ في مدينة الرياض اليوم الاجتماع الأول لفريق العمل المختص من وزارات الصحة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدراسة توصيات الشباب في ورشة عمل ” الصحة والرياضة وصناعة الترفيه ” التي نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون خلال شهر أغسطس 2014م بمدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة .

وسيناقش الاجتماع توصيات الورشة فيما يختص بصحة الشباب الخليجي وما تم تنفيذه من توصيات ، كما سيطلع الفريق على تجارب وزارات الصحة وانشطتها المتميزة حول جهودها واهتمامها بتعزيز صحة الشباب والتي على ضوئها سيتم وضع برامج عملية مقترحة لتنفيذ وتفعيل توصيات ورشة العمل

وسترفع توصيات الاجتماع الى لجنة وزراء الصحة بدول المجلس في اجتماعها المقرر خلال شهر اكتوبر 2017م بمملكة البحرين .