تعليم حائل يطلق مبادرة مشروع ” منتدى الحوار التربوي “

صراحة – محمد المحسن : أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث اليوم مبادرة مشروع ” منتدى الحوار التربوي “.

وأوضح مدير إدارة التدريب والابتعاث بتعليم حائل عارف الحربي أن المشروع يعد من المبادرات النوعية التي تسهم بها الإدارة للرفع من فعالية ومشاركة الميدان التعليمي بمختلف شرائحه لتحقيق الرؤى الوطنية، إضافة إلى نشر ثقافة الحوار في المجتمع التعليمي، وكذلك الاستفادة من خبرات الميدان في طرح ومعالجة القضايا التربوية ومنها مساعدة التربويين في طرح حلول لمشكلات الميدان .

وأضاف مدير إدارة التدريب والابتعاث أن المبادرة تتمثل في لقاءات يجتمع فيها شريحة من التربويين لطرح ومناقشة قضية محددة ومحاولة الخروج بتوصيات يسترشد بها التربويون بمختلف شرائحهم والمخططون وصانعوا القرار بالمنطقة، داعياً جميع شرائح المجتمع التعليمي للمشاركة برؤاهم وأفكارهم وحضورهم قبل وبعد انطلاقة المشروع .

يذكر أنة سبق إطلاق المنتدى تنفيذ ورش عمل وحلقات نقاش وروابط على موقع الإدارة هدفت لاستطلاع رأي الميدان بمختلف شرائحه من ( طلاب – معلمون – قادة مدارس – مشرفون – مديرون – إداريون وغيرهم) لدراسة ومناقشة لائحة المشروع وآليات تطبيقه وتحقيق إيجابية المشاركة وكذلك استطلاع الآراء حول الموضوعات والمشاركة في الجلسات.