وزير الخارجية يستقبل سفير ي السودان والجزائر لدى المملكة

صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بمقر الوزارة اليوم ، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط السنوسي.

وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين إضافة إلى العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان .

كما استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بمقر الوزارة اليوم ، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.

وبحث الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين .