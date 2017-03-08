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8 مارس, 2017   2323

وزير الخارجية يستقبل سفير ي السودان والجزائر لدى المملكة

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صراحة – خالد الحسين : استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بمقر الوزارة اليوم ، سفير جمهورية السودان لدى المملكة عبد الباسط السنوسي.
وتم خلال الاستقبال بحث عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين إضافة إلى العلاقات الثنائية بين المملكة والسودان .

كما استقبل معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير بمكتبه بمقر الوزارة اليوم ، سفير جمهورية الجزائر لدى المملكة أحمد عبد الصدوق.
وبحث الجانبان خلال الاستقبال العلاقات الثنائية إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم البلدين الشقيقين .

 

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