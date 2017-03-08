الأمير عبدالله بن مساعد يعتمد البرنامج التدريبي لمعهد إعداد القادة

صراحة – نواف العايد : اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للرياضة البرنامج التدريبي لمعهد إعداد القادة لعام 2017م.

ويشتمل البرنامج التدريبي على عدة حزم من الحقائب التدريبية في المجالات الرياضية والشبابية، بما يلبي الاحتياجات التدريبية للرفع من مستوى الكفاءات العاملة في مجالات الشباب والرياضة في المملكة.

كما يتضمن برنامج معهد إعداد القادة لعام 2017م أكثر من 100 دورة تدريبية في مجالات الإدارة الرياضية، إدارة الفعاليات الرياضية والشبابية، الإعلام الرياضي، الإصابات والإسعافات الأولية، الدورات التدريبية لمعدي برامج التربية البدنية، ودورات أمن وسلامة المنشآت الرياضية، إضافةً إلى دورات اللجان والاتحادات الرياضية في المجالات الفنية والتحكيمية والإدارية.

مما يذكر أن إجمالي المستفيدين من البرامج التدريبية لمعهد إعداد القادة منذ عام 1987م وحتى عام 2016م تجاوز 24 ألف متدرب استفادوا من 1600 دورة تدريبية.