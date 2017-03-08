تدشين صالة إنهاء إجراءات ركاب مطار الملك فهد بالدمام الأحد القادم

صراحة – فيصل القحطاني : أعلنت إدارة مطار الملك فهد الدولي تدشين المرحلة التشغيلية الأولى لصالة إنهاء إجراءات الركاب (City check-in) بمدينة الدمام يوم الأحد القادم ضمن موقع محطة الشركة السعودية للنقل الجماعي ( سابتكو ) بوسط المدينة .

وأوضحت إدارة المطار أن أعمال الصالة تبدأ من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة العاشرة مساء يومياً، وفي مرحلة لاحقة سيتم العمل على دراسة تواصل العمل على مدار اليوم ، مشيرة إلى أن الشركة السعودية للخدمات الأرضية تعمل على تشغيل الصالة التي تعد نسخة من صالات المطار لما يتوفر بها من شاشات عرض للرحلات و ميزان للأمتعة وإصدار بطاقة صعود الطيران .

وقال مدير عام مطار الملك فهد الدولي تركي بن عبدالله الجعويني : إن تشغيل الصالة يؤكد المضي في عملية تطوير أعمال وأنشطة المطار وفقاً لأعلى خدمات صناعة الطيران ، وذلك يأتي ضمن التزام إدارة المطار للارتقاء بمستوى وتنوّع وتكامل الخدمات المقدّمة بمطار الملك فهد الدولي بما ينال رضا المسافرين ، وبما يواكب تطلعات وتوجّهات الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير صناعة النقل الجوي بالمملكة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين حيث أنه في حال جدوى التجربة سيتم تعميمها في بقية مدن الشرقية ، لما توفره من تسهيلات وميزات كبيرة للمسافرين .

يذكر أن صالة إنهاء إجراءات الركاب تتيح نقل الأمتعة بشكل آمن إلى المطار وتحميلها مباشرة إلى الطائرة بعد الفحص الأمني ، ما يساعد على انتقال الركاب مباشرة إلى بوابات السفر ، وتضم الصالة أربعة كاونترات ، ونظاماً للترحيل الآلي ، ووزن الأمتعة ، وخدمات تغليف الأمتعة ، ومواقف لسيارات الركاب مع سهولة الوصول إلى موقع الصالة كما تقدم 6 شركات طيران خدماتها للمسافرين عبر الصالة وهي السعودية الخليجية ، مصرللطيران ، الخطوط العمانية ، جت ايرويرز ، طيران الاتحاد ، الخطوط الباكستانية ، وتبدأ مواعيد خدمة الإركاب قبل 24 ساعة من موعد الرحلة ، فيما يتم إيقاف الخدمة قبل الرحلة بـ 6 ساعات .