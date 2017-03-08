الاتحاد السعودي لكرة السلة يعتمد نظامًا جديدًا للهبوط

صراحة – محمد المحسن : أصدر الاتحاد السعودي لكرة السلة قراراً بتطبيق نظام جديد لهبوط الفرق أصحاب المراكز من التاسع وحتى الثاني عشر في دوري الأندية الممتازة لكرة السلة، حيث سيتم تهبيط صاحبي المركزين الـ11والـ12 في الدوري الممتاز إلى مصاف أندية الدرجة الأولى لموسم 1438/1439هـ.

وسيتقابل صاحبا المركزين التاسع والعاشر من ترتيب الدوري الممتاز مع متصدر ووصيف دوري الدرجة الأولى لتحديد الفريقان المتأهلان للدوري الممتاز الذي سيتم تقليصه إلى 10 فريق وزيادة دوري الدرجة الأولى إلى 14 فريقاً بدءاً من الموسم المقبل،وسيقوم اتحاد اللعبة لاحقاًتحديد نظام هذه المباريات سواء كانت مجمعة من دور واحد أو بطريقة الذهاب والإياب أو بطريقة

خروج المغلوب.

من جانب آخر ينظم الاتحاد السعودي لكرة السلة برئاسة الأمير محمد بن متعب ، مباراة ودية بين المنتخب السعودي الأول لكرة السلةاللاعبين الأجانب في الدوري الممتاز، الثلاثاء الرابع من شهر إبريل المقبل في تمام الساعة (4.00عصراً) على صالة مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز الرياضية بالمدينة المنورة.

وضمت الأسماء المختارة للمنتخب اللاعبين: محمد فهد الصقر ومثنى حسن عطاالله ومحمد حسن المرواني وناصر عبدالمطلوب أبوجلاس وهاني محمد آل محمد ومرزوق غازي المولد وفهد السالك بلال وأحمد محمود مختار ومحمد إبراهيم السويلم ومحمد أسعد أبوجبل ووحيد فقيه وأسامة عبدالحليم البرقاوي وعلي أحمد الشبيلي وبقيادة المدربين الوطنيين علي السنحاني وعادل الجهني وإداري المنتخب مصطفى القبلي وإداري فريق اللاعبين الأجانب عبيد الله الدريويش.