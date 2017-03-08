رفع أكثر من 18846 طناً من المخلفات و 1180 سيارة تالفة بالمدينة المنورة

صراحة – نواف العايد : نفذت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة بوكالة الخدمات – الإدارة العامة للنظافة – حملة منظمة لإزالة ورفع مخلفات البناء والهدم ومجهولة المصدر والعمل على عدم تكرار هذه الملاحظات مرة أخرى وإلزام ممثلي البلدية بالعمل على منع تكرار الملاحظات .

كما تم إلزام أصحاب المنازل والبنايات التي ينتج عنها هذا النوع من المخلفات باتباع الإجراءات الخاصة بها ، وتحذيرهم بعدم التكرار وتوقيع الغرامات الرادعة لمنع التكرار .

وأوضح مدير الإدارة العامة للنظافة المهندس ماهر بن عبدالله الحازمي أنه بناء على توجيهات معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس محمد بن عبدالهادي العمري وبمتابعة من وكيل الأمين للخدمات المهندس محمد بن عبدالله سليهم تم تنفيذ الخطة الموضوعة وفقا للمدة الزمنية المعدة لها التي بدأت اعتبارا من تاريخ 28 /01 / 1438هـ ، وخلال شهر جماد الأول تم خدمة 5 بلديات لرفع المخلفات من مواقعها بنطاق هذه البلديات .

وأضاف الحازمي أن الخطة تضمنت رفع مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر من البلديات الفرعية وقد تم رفع ما يوازي (1047) ردا باجمالي كمية (18846) طنا من مخلفات البناء والهدم مجهولة المصدر خلال الحملة التي استمرت طوال شهر جماد الأولى 1438هـ ، حيث بلغ كمية الأوزان المرفوعة في نطاق بلدية قباء 4914 طنا وبلدية العقيق رفعت 3312 طنا أما بلدية العيون فقد بلغ اجمالي المخلفات التي تم رفعها في نطاق البلدية 3060طنا ثم بلدية العوالي ب3456 طنا وبلدية أحد رفعت 4104 أطنان .

وعن ظاهرة السيارات الخربة والمهملة بالمدينة المنورة ذكر الحازمي أن إدارة النظافة وبالتعاون مع البلديات الفرعية قامت بعمل خطة تشغيلية لذلك حيث تم رفع السيارات المهملة والهياكل خلال شهر جماد الأول من العام 1438 هـ حيث بلغ عدد السيارات التي تم رفعها (1180) سيارة خربة وهيكلا من جميع البلديات ، وقد جاءت بلدية (أحد) كأعلى بلدية من حيث عدد السيارات المرفوعة ب (330) هيكلا و سيارة تالفة خلال نفس الشهر .