توقيع عقد شراكة جديد بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة والسعودية للشحن

صراحة – خالد الحسين : أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن توقيع عقد شراكة استراتيجية تجارية لمدة (25) عاماً بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة وشركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، وجرت مراسم التوقيع أمس الأربعاء 8 مارس 2017 بفندق حياة بارك بمحافظة جدة.

ووقع العقد عن الطيران المدني المهندس طارق بن عثمان العبدالجبار مساعد الرئيس للمطارات، بينما مثل شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة رئيسها التنفيذي نبيل خوجة.

من جهته، أكد المهندس العبدالجبار أن تجديد عقد الشراكة الاستراتيجية التجارية مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة يأتي امتداداً لتحقيق أهداف الهيئة في رفع مستوى الخدمات المقدمة في المطارات بجودة عالية، وأشار الى أن الطلب على الخدمات اللوجستية الجوية في المملكة مرتفع جداً، مبينا أن العقد الذي تم توقيعه أمس هو عقد يمتد على مدى 25 عاماً، بين مطار الملك عبدالعزيز الدولي وبين شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة، ويتضمن العقد إنشاء عدة مناطق من ضمنها الصادر والوارد والترانزيت، حيث سيتم إزالة المبنى الحالي كلياً وبناء مبنى جديد يواكب أعلى المواصفات العالمية , وستتم تلك الخطوة على مرحلتين، بمساحة إجمالية للمشروع تبلغ 131 ألف متر مربع.

ولفت العبدالجبار إلى أن هذه الشراكة، تُعزز من زيادة النشاط الاقتصادي الذي سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وتسهم في زيادة الاستثمارات الخارجية ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة في مطارات المملكة ، مشدداً على أن الهيئة العامة للطيران المدني تعمل على تطوير البنى التحتية في مطارات المملكة لخلق طاقات استيعابية لاحتواء الطلب المتزايد على حركة الشحن الجوي في المملكة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين مما سيؤدي الى خلق فرص عمل كثيرة للمواطنين.

وأوضح أن الاتفاقية الجديدة ستوفر خدمات متميزة للمواطنين والمستفيدين من مختلف الفئات، حيث سيشمل المبنى مركزا لخدمة العملاء على مستوى عالي من الرفاهية، وسترتفع الطاقة الاستيعابية بما يواكب النمو المتزايد في الطلب على الخدمات اللوجستية.

من جانبه، أكد مدير إدارة الشحن في مطارات المملكة عبدالرحمن المبارك، أن الهيئة العامة للطيران المدني تسير حالياً على استراتيجية واضحة نحو خلق طاقات استيعابية وبنى تحتية للشحن بجانب المساهمة مع الجهات الحكومية المختلفة في تسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير في المطارات وذلك لتنمية الحركة الجوية و تحسين الخدمات، مشيرا إلى أن مبنى صالة الشحن الجوي في مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة سيوفر خدمات لوجستية رائدة في هذا المجال حيث تعد أكبر صالة شحن جوي في المملكة، مبينا أن رفع الطاقة الاستيعابية جاء نتيجة النمو المتزايد في الطلب على الخدمات اللوجستية ، مؤكداً انه يوجد الكثير من الفرص الاستثماريه القادمة المفتوحة لجميع المستثمرين في مجال الشحن واللوجستية.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد وقعت عقداً استراتيجياً مع شركة الخطوط السعودية للشحن المحدودة بمطار الملك خالد الدولي قبل عدة أشهر كما طرحت منافسة رخصة مشغل الشحن الجوي الثاني بمطار الملك فهد الدولي بالدمام وفازت بها شركة خدمات مطار سنغافورة، وتم كذلك طرح منافسة رخصة الشحن الثانية في مطار الملك خالد الدولي في فبراير الماضي وجاري استقبال العروض، وذلك حتى نهاية شهر يونيو، كما سيتم في وقت متاخر من العام الجاري 2017 طرح منافسة المشغل الثاني للشحن في مطار الملك عبدالعزيز بجدة.