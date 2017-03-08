احباط محاولة تهريب قرابة 23 ألف حبة كبتاجون مخبأة داخل بطارية مركبة



صراحة – نواف العايد : نجح جمرك الدرة على الحدود الشمالية الغربية من المملكة في إحباط محاولة تهريب كمية من حبوب الكبتاجون بلغت (22,886) حبة، عثر عليها مخبأة داخل بطارية المركبة .

وأوضح مدير عام جمرك الدُرة محمد العبوش، أن مركبة من نوع خصوصي قدمت للجمرك، وفي أثناء قيام المفتش الجمركي بإنهاء الإجراءات الجمركية عُثر على تلك الكمية من حبوب الكبتاجون مخبأة بطريقة فنية داخل “بطارية المركبة”، وذلك بعد أن تم تفريغ البطارية من الداخل من بعض أجزائها ومن ثم جرى تعبئتها بالحبوب وإعادة إغلاقها.

وعد العبوش نجاح منسوبو الجمرك امتدادًا لجهود الجمارك السعودية الكبيرة والمشهودة في مجال مكافحة تهريب المخدرات بأنواعها كافة من الحبوب والمواد.