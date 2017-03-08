إصدار أول رخصة مهنية عبر بوابة بلدي الجوف

صراحة – محمد المحسن : أصدرت أمانة منطقة الجوف اليوم أول رخصة مهنية فورية في مدينة سكاكا عبر بوابة “بلدي” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن برامج ومبادرات التحول الوطني 2020 المنبثق من رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى اختصار وقت وجهد المستفيد وتحقيق جودة الخدمات.

وأوضح مدير عام تقنية المعلومات بأمانة المنطقة عبدالحميد النصيري أن الأمانة حريصة على دعم وإنجاح هذه الخدمة وتقديم الخدمات الالكترونية المختلفة وتسهيل إجراءات المواطنين من خلال إتاحة الفرصة لهم باستخدام هذه التقنية في إنجاز معاملاتهم دون الحاجة لمراجعة الأمانة ، ويأتي ذلك من خلال توجيهات أمين منطقة الجوف المهندس عجب بن عبدالله القحطاني وتشجيعه لمواصلة العمل الإلكتروني بناء على رؤية القطاع البلدي لتحسين جودة الخدمات المقدمة.

وأشار النصيري إلى أن هذه الخدمة الالكترونية أصبحت متاحة لكافة المواطنين من خلال بوابة بلدي شريطة أن يوفر المواطن كافة الاشتراطات اللازمة للحصول علي الرخصة قبل تقديم الطلب في بوابة بلدي الإلكترونية ، حيث إن هناك قائمة محددة من الأنشطة التي يمكن الاستفادة منها في اختيار النشاط المطلوب وهي متوفرة في بوابة بلدي .

وأكد النصيري أن استخراج هذه الرخصة جاء نتاج تعاون مشترك بين الجهات المختصة بأمانة منطقة الجوف و تقنية المعلومات بالوزارة ، حيث تم تسخير كافة الإمكانات التقنية والفنية المتوفرة لإنجاح هذه المبادرة .