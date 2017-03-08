منيف الحربي مديراً لإعلام اللجنة الأولمبية

صراحة – علي القرني: عينت اللجنة الاولمبية العربية السعودية الزميل الاستاذ منيف الحربي مديراً للمركز الاعلامي في اللجنة بداية مارس الحالي.

وسيكون الحربي مسؤولاً عن قيادة المركز الإعلامي والعمل مع الفريق لتطوير جميع السياسات والإجراءات المتعلقة بالمركز ، إضافة إلى الإشراف على كافة عمليات وأنشطة المركز الإعلامي باللجنة والإتحادات الرياضية، ويمتلك منيف الحربي العديد من الخبرات قبل انضمامه للجنة الأولمبية، حيث كان يعمل في شركة الملاحة الجوية بالرياض، بالإضافة لنشاطه الاعلامي في عدد من الصحف والبرامج التلفزيونية لمدةٍ تزيد عن 20 عاماً كما تم اختياره عضواً في لجنة الإعلام الرياضي بهيئة الصحفيين وسفيراً لمبادرة مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني الخاصة بمكافحة التعصب.حصل الحربي على شهادة الماجستير في الإعلام من جامعة الملك سعود ودبلوم المراقبة الجوية من أكاديمية الطيران المدني في جدة والعديد من الدورات المتخصصة في العلاقات العامة.