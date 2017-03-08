امين تبوك يستقبل رئيس واعضاء المجلس البلدي لامانه منطقه تبوك

صراحة – محمد المحسن : استقبل الاستاذ نايف بن مناحي بن سعيدان امين منطقه تبوك بمكتبه اليوم رئيس واعضاء المجلس البلدي لامانه منطقه تبوك الذين قدموا له التهنئه بمناسبه تعيينه امينا للمنطقه وفي بدايه اللقاء ارتجل بن سعيدان كلمة قال فيها ارحب بكم سعادة رئيس المجلس وسعادة نائب رئيس المجلس واصحاب السعادة اعضاء المجلس البلدي واشكركم على هذه الزيارة التي تحسب لكم ولا تستغرب منكم ، ومما لاشك فيه أن الامانة والمجلس البلدي شركاء لتحقيق النجاح وهو المطلوب ونحن مكملين لبعض و نتقبل اي ملاحظات او أي مرئيات وانا اخ لكم ، ولدي قناعة بانه متى ما قامت المجالس البلدية بعملها على الوجه المطلوب وهو المأمؤل منها وحسب مالديها من صلاحيات واختصاصات فهي خير مساند لأمين المنطقة ولرؤساء بلديات المنطقة وهذه حقيقة اقولها بكل قناعة وبكل وضوح ، وأن يكون هذفنا جميعًا هدف رئيسي واحد وهي المصلحة العامة ، ونحن في الأمانة نتقبل كل الملاحظات وانا اعتبركم جهاز استشاري يحمل كثير من الآمال وعندي قناعه ان كل فرد منكم لديه كنز من المؤهلات العلمية و من الخبرات العملية ومن التجارب الحياتية التي يستفيد منها المجلس البلدي ..

ارحب بكم مره اخرى ونحن شركاء واتمنى التوفيق لنا ولكم ان شاء الله لان هذه المنطقة بقيادة وتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز – حفظه الله – تستحق منا الكثير لأن مدينة تبوك جميلة ومحافظات المنطقة جميلة و تستحق منا مضاعفة الجهود حتى تكون ان شاء الله في أبهى حللها وصورها وتكون على مسماها تبوك “الورد ” وانا الحقيقة اتشرف بالعمل في خدمة هذه المنطقة ..

وأشكر معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ على هذه الثقة وهي تشريف وتكليف في نفس الوقت واتمنى ان نكون عند حسن ظن ولاة الأمر بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود ، وصاحب السمو الملكي الامير محمد بن نايف بن عبدالعزيز ولي العهد وزير الداخلية و صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي ولي العهد وزير الدفاع ..

نتمنى دائما ان نكون عند حسن ظنهم – حفظهم الله – وان نقوم بما يمليه علينا واجبنا الديني في المقام الاول ثم خدمة هذه القيادة الحكيمة الرشيدة التي تسهر وتحرص على خدمة المواطن السعودي والمقيم ورفاهيته .. وارحب بكم مره اخرى ٠٠٠

كما قدم الدكتور عطيه الضيوفي رئيس المجلس البلدي باسمه وباسم الاعضاء التهنئة لأمين منطقة تبوك الاستاذ نايف بن سعيدان ، متمنيا له التوفيق