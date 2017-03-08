أمانة منطقة تبوك تغلق12 مطعماً لاستخدامهم مياه غير صحية

صراحة – نواف العايد :أغلقت أمانة منطقة تبوك 12 مطعماً لاستخدامهم مياه غير صحية بدلاً عن المياه الصحية لمكينة المشروبات الغازية.

وقال المتحدث الرسمي لأمانة منطقة تبوك المهندس إبراهيم بن أحمد الغبان بأن مراقبي إدارة الأسواق وأثناء جولاتهم الرقابية على المجمعات التجارية في المدينة ضبطوا 12 مطعماً يقوم العمالة فيها باستخدام مياه الصنبور الغير صحية في مكائن المشروبات الغازية.

وبين المهندس الغبان بأنه وفور ضبط الحالات تم إغلاق جميع المطاعم المخالفة وإلزامهم بإزالة مكائن المشروبات الغازية وتوفير مكائن للمشروبات الغازية مطابقة لاشتراطات صحة البيئة ومزودة بفلاتر صحية.

وأوضح المهندس الغبان بأنه تم فرض غرامات مالية بلغت 24000 ألف ريال بواقع ألفي ريال بحق كل مطعم.