الزهراني يدشن فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني ٢٠١٧ بمجمع الملك عبدالله التعليمي

صراحة – فيصل القحطاني : دشن مدير مكتب التعليم بشرق الرياض الأستاذ سعيد بن مساعد الزهراني وبحضور مدير الإدارة العامة للسلامة بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض سعادة العقيد ماجد بن محمد الموزان وعدد من مشرفي المكتب فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني لعام 2017م تحت شعار (يدًا بيد للوقاية من المخاطر) بمجمع الملك عبدالله بن عبدالعزيز التعليمي حيث بدأت الفعاليات بآيات من الذكر الحكيم ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًا عن انجازات الدفاع المدني وخطة إخلاء طبقها مكتب تعليم شرق الرياض بإحدى مدارسه ثم قدم سعادة العقيد ندوة عن السلامة في المدارس ثم افتتح الزهراني وسعادة العقيد المعرض المصاحب لهذه الفعاليات وهو عبارة عن صور ومجسمات ورسومات من أعمال طلاب المدرسة.

من جهته عبر الزهراني عن شكره وتقديره لرجال الدفاع المدني وما يقومون به من جهود في خدمة المواطن والهدف من مثل هذه الحملات التي تسهم في تثقيف المجتمع وإبراز دور رجال الدفاع المدني ونشر الحد الأدنى من الوعي الوقائي بالمخاطر المختلفة في بيئة المنزل والمدرسة والعمل وطرق الوقاية منها وكيفية مواجهتها والتقليل من أضرارها في حال وقوعها لاسمح الله .

وأضاف : هو يوم عالمي تحتفل الدول الأعضاء في المنظمة الدولية به للحماية المدنية بهذا اليوم تقديراً لما تقوم به أجهزة الدفاع المدني من جهود للحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات من خطر الكوارث الطبيعية والبشرية والتقليل من الآثار المأساوية الناجمة عنها.

داعيًا الله أن يحفظ دولتنا من كل مكروه وأن يحفظ ولاة أمرنا ، كما قدم شكره لكافة منسوبي مجمع الملك عبدالله التعليمي على حسن الحفاوة والترحيب والفعالية المميزة .