نائب خادم الحرمين الشريفين يصل إلى الرياض قادماً من المدينة المنورة

صراحة – واس : وصل بحفظ الله ورعايته نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز إلى الرياض مساء اليوم قادماً من المدينة المنورة بعد أن رعى سموه الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الثاني (وطن 87).

وكان سمو نائب خادم الحرمين الشريفين قد غادر المدينة المنورة في وقت سابق حيث كان في وداعه في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، وعدد من أصحاب المعالي وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

وقد وصل بمعية نائب خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز مستشار سمو وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز، ومعالي المستشار بالديوان الملكي الأستاذ عبدالله بن عبدالرحمن المحيسن، ومعالي رئيس الشؤون الخاصة لسمو ولي العهد الأستاذ سليمان بن نايف الكثيري، ومعالي السكرتير الخاص لسمو ولي العهد الأستاذ أحمد بن صالح العجلان، ووكيل رئيس المراسم الملكية الأستاذ هشام بن حسن آل الشيخ.

حفظ الله نائب خادم الحرمين الشريفين في سفره وإقامته.