بلدية غرب الدمام تصادر 7 أطنان مواد غذائية من الباعة المتجولين المخالفين

صراحة – خالد الحسين :كثفت بلدية غرب الدمام الحملات الرقابية والتفتيشية لضبط الباعة المتجولين في الشوارع وبين الأحياء السكنية، ومنع الافتراش المخالف على الطرقات والساحات العامة بغرض البيع وذلك خلال النصف الأول لهذا العام 1438هـ.

وأوضح رئيس بلدية غرب الدمام المهندس فارس بن محمد العريج ، أنه تم تشكيل فرق لضبط مثل تلك الممارسات، وعملت الفرق على تكثيف حملاتها وجولاتها على الطرقات وفي الساحات العامة والمناطق التي يكثر فيها الباعة المتجولون طيلة أيام الأسبوع خلال الستة أشهر الماضية، وتم على أثر ذلك مصادره 7 طن و154 كيلو من المواد الغذائية.

وأشار إلى أن البلدية كثفت أعمالها الرقابية والصحية على جميع المنشآت في الفترتين الصباحية والمسائية والتأكد من التزام أصحابها بالتقيد بجميع الاشتراطات الصحية من وجود شهادات صحية للعمل والتأكد من خلوهم من الأمراض السارية والمعدية والالتزام بالنظافة العامة، إضافة الى المخلفات والنفايات الناتجة عن هذا العمل، داعياً المواطنين على التعاون مع الفرق الرقابية وعدم التعاطف مع الباعة المخالفين والمتجولين والإبلاغ عن أي حالات مشابهه عبر قنواتها التفاعلية التي تم تخصيصها لاستقبال البلاغات والشكاوى، مؤكداً عدم التهاون مع المخالفين، وذلك برفع بلاغ ضد أي مخالف عن طريق خدمة (940) الذي يعمل على مدار اليوم لاستقبال جميع الملاحظات وسيتم التعامل معها فوراً وذلك للحد من هذه الظاهرة غير الحضارية وحفاظاً على سلامة المعروضات للبيع والتي تكون في غالبيتها مواد مغشوشة أو فاسدة لعدم خضوعها للرقابة، مؤكدا استمرار تلك الحملات.