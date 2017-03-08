الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة تضبط عدت مخالفات

صراحة – نواف العايد : ضبطت الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة خلال المهام اليومية التي تنفذها البلدية عدد 57 غرامة مالية وذلك لعدة مخالفات تم ذلك خلال قيام المراقبين الصحيين التابعين لقسم الرقابة الشاملة بالبلدية في الجولات اليومية ومنها وجود مواد منتهية الصلاحية ولوجود عاملين لم يستخرجون شهادات صحية وتدني مستوى النظافة وأيضا لعدم تجديد الترخيص المنتهي وعدم تقيد العاملين بارتداء القفازات والكمامات وغطاء الرأس .

كذلك تم إغلاق عدد 6 محلات وذلك لعدة ملاحظات منها عدم التقيد بالاشتراطات والممارسات الصحية أثناء التعامل مع المواد الغذائية داخل المنشأة وعدم استخراج أو تجديد التراخيص .

كما نوه مدير الرقابة الشاملة ببلدية عنيزة على عزم البلدية في تطبيق الأنظمة والتعليمات على كل من يخالف ويستهتر بالشروط المتعلقة بالصحة . منوه بأهمية تعاون الجميع في الإبلاغ عن المخالفين بالاتصال على رقم 940 .