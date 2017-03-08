الفاو وجامعة الدول العربية تبحثان سبل سد الفجوة الغذائية بالمنطقة العربية

صراحة – واس : التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط اليوم بمقر الجامعة بالقاهرة، مدير عام منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) خوسيه جرازيانو دا سيلفا، الذي يزور مصر حالياً.

وأوضح المتحدث باسم الأمين العام الوزير مفوض محمود عفيفي، أن اللقاء استعرض الأبعاد الحالية للتعاون بين الجانبين وكيفية الارتقاء بها خلال المرحلة المقبلة من خلال إبرام مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة للجامعة وسكرتارية الفاو تهدف لدعم بناء القدرات العربية في مجال مخاطبة الاحتياجات المرتبطة بتحقيق الأمن الغذائي العربي، وسد الفجوة الغذائية في المنطقة العربية، ومعالجة قضية ندرة المياه، إضافة إلى الجهود المبذولة على مستوى الجامعة العربية للتعامل مع الأولويات العربية في مجالات الزراعة والري وتأمين الغذاء.

وأكد وجود فرص لقيام مشاركة حقيقية مع المنظمات الدولية العاملة في هذه المجالات وعلى رأسها منظمة الفاو، خاصة في إطار المبادرات العربية الجديدة المطروحة في هذا الصدد على غرار مبادرة الرئيس السوداني الخاصة بتعزيز الاستثمارات العربية الزراعية في السودان لتحقيق الأمن الغذائي العربي، وأيضاً في إطار تفعيل الاستراتيجية العربية للأمن المائي وخطتها التنفيذية.

من جانبه أكد مدير عام المنظمة انفتاح الفاو على تعزيز التعاون مع الجامعة العربية في هذه المجالات، مشيراً إلى أهمية قيام حوار مستمر بين الجانبين بهدف التوصل إلى مبادرات مشتركة يمكن من خلالها متابعة الاحتياجات والأولويات العربية.