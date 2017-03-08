الاتحاد السعودى للكاراتية يقر تشكيل لجنة المنتخبات

صراحة – الرياض : أقر الاتحاد السعودي للكاراتيه تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة رئيس الاتحاد الدكتور إبراهيم القناص وعضوية أعضاء مجلس إدارة الاتحاد عبدالمطلب البرقاوي وثامر المالكي والمدربين عبدالفتاح النجار وعلى الزهراني ومقرر اللجنة خالد الحبجر .

وناقش أعضاء مجلس إدارة الاتحاد تشكيل بعض اللجان خلال اجتماع مجلس الإدارة الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد برئاسة الدكتور إبراهيم القناص وحضور أعضاء المجلس .

وتم خلال الاجتماع إقرار مكافئة مالية للاعب فهد الخثعمي بمناسبة حصوله على الميدالية البرونزية في بطولة الدوري العالمي بفرنسا بداية 2017 م ، فيما تواجد خلال الاجتماع رئيس اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات الدكتور صالح القنباز وأمين عام اللجنة عبدالعزيز المسعد حيث قاموا بتقديم عرض مرئي عن دور وأهداف اللجنة في البطولات القادمة والمطلوب من الاتحاد تجاه اللجنة .

وبعد الاجتماع وقف أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على أخر تحضيرات المنتخب للمشاركة في البطولة الدولية الثامنة التي ستقام في أذربيجان الجمعة المقبل حيث تابعوا تدريبات المنتخب التي أقيمت في معهد إعداد القادة .

وبعد التدريبات ألقى الدكتور إبراهيم القناص كلمه توجيهية للاعبين طلبهم فيها بالجد والاجتهاد في هذه المشاركة وبذل ما يستطيعون من مجهود حتى يتم من تحقيق أفضل النتائج ، متمنياً لهم التوفيق في نهاية حديثه لهم .

من جانبه ينظم الاتحاد السعودي للكاراتيه غدا الخميس بمعهد إعداد القادة بمدينة الرياض دوره تحكيمية يحاضر فيها رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الدولي للكاراتيه جافير اسكلانتي وعضوي لجنة الحكام الدولية رافائيل اورتيجا والزيتوني مطيوط ويشارك فيها أكثر من 80 حكم سعودي وسيتم خلالها شرح التعديلات الجديدة في قانون تحكيم لعبة الكاراتيه التي سيتم العمل بها هذا العام وتطبيقها في الأولمبياد القادم .