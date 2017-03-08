“حماية المستهلك” يقدم إرشادات هامة لتسوق إلكترونى آمن

صراحة – واس : قدَّمت جمعية حماية المستهلك مجموعة من الإرشادات المهمة للتسوق الإلكتروني الآمن ، تزامناً مع فعاليات أسبوع المستهلك الخليجي 2017م ، عبر صورة معلوماتية ( انفوجرافيك) تهدف إلى تعريف المستهلك بأبرز الخطوات المفترض اتخاذها لتسوق إلكتروني آمن ، قبل وأثناء وبعد عملية الشراء الإلكتروني .

وأشارت الجمعية في تلك الإرشادات التي وضعتها تحت عنوان ” دليل التسوق الإلكتروني الآمن ” إلى أنه ينبغي التسوق من المواقع المُعتمدة والموثَّقة من جهات رسمية؛ لارتفاع مستوى الأمان فيها ، مثل خدمة ” معروف “، التابع لوزارة التجارة والاستثمار والتي تهدف لتوثيق المتاجر الإلكترونية .

وأكدت حماية المستهلك أن المواقع الآمنة تبدأ عناوينها بـ “https” بدلاً من “http ، والتي تعرض رمز قُفْل أو مفتاح بجانب عنوان الصفحة وباللون الأخضر ، وضرورة التأكد من السمعة الجيدة للموقع الإلكتروني، وتوفيره لمعلومات كافية عن مواصفات المنتج، مع التأكد من التزام الموقع بسياسة أمن حماية البيانات الشخصية والمالية ، والتعرف على آليه الشحن والتكلفة التقريبية ، وما إذا كان الشحن مباشرة لعنوان المشتري بالمملكة أو تحتاج إلى عنوان بريدي آخر .

كما دعت الجمعية إلى تجنب التعامل مع المواقع التي تُرسل رسائل تطفلية على البريد الإلكتروني.

ونصحت جمعية حماية المستهلك في مرحلة ما قبل الشراء، ضرورة تثبيت أو تحديث برامج الحماية من التجسس والفيروسات على جهازك قبل الشراء، والتأكد من تحديد مواصفات المنتج المطلوبة، والاطلاع على معلومات كافية عن المنتج، وقراءة آراء المستخدمين حوله، والاطلاع على سياسات الاسترجاع وما يترتب عليها من تكاليف إضافية.

وشددت على ضرورة التأكد في مرحلة الشراء والدفع من الحصول على تاريخ وصول المنتج ، وكذلك التأكد من نوعية وحجم وكمية المنتج , كما أوصت الجمعية بتجنب الدفع نقداً أو عبر الحوالات البريدية ويفضل إستخدام بطاقات الائتمان أو أنظمة الدفع المعتمَدة.

وأوصت الجمعية بضرورة الاحتفاظ بكافة المستندات المرتبطة بإتمام عملية الشراء ، مثل رسائل البريد الإلكتروني ومواصفات المنتج وإيصالات الدفع داعية المستهلكين متابعة حسابها على تويتر @cpaksa للحصول على مزيد من المعلومات حول التسوق الإلكتروني الآمن .