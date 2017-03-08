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8 مارس, 2017   2829

انعقاد جولة المشاورات السياسية السعودية-الإيطالية

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صراحة – الرياض : عقد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد اليوم، جولة المشاورات السياسية السعودية-الإيطالية مع وكيل وزارة الخارجية الإيطالية لشؤون الشرق الأوسط وأوروبا فيتشنزو أماندولا، وبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وتنسيق المواقف حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وجرى خلال الجلسة استعراض مستجدات الأوضاع السياسية على الساحتين الإقليمية والدولية، وتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال الموضوعات على جدول الأعمال.
حضر جولة المشاورات مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية السفير الدكتور أحمد بن سليمان العقيل، وسفير إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري، وعدد من المسؤولين من الجانبين.

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